شاهد.. فرحة علا الفارس بتميم تُثير التساؤلات حول انتمائها للإرهاب

سمية سليم(صدى):

أظهرت صورٌ للإعلامية الأردنية علا الفارس، اجتماعها بأمير قطر تميم بن حمد وكذلك الشيخة موزة، ما أثار الجدل حول علاقتها القوية بالنظام القطري.

وانضمت علا الفارس خلال الشهور الماضية إلى مجموعة الأبواق القطرية التي يُجندها تميم لحسابه، إذ أصبحت ضمن فريق قناة الجزيرة الذي فاحت رائحته منذ زمن.

ومنذ أن انضمت «الفارس» إلى الجزيرة حتى تحوّلت تمامًا في آرائها وتصريحاتها، فأصبحت نسخة عنهم تكيل السب إلى المملكة وتنشر فتنة قطر في الأرجاء.

وظهرت علا الفارس، في صورة مع تميم بن حمد ويبدو أنها كانت في غاية الفرح من التصوير معه، وكأنها كانت تشتاق له منذ زمن.

من جانبه، علّق الكاتب عبداللطيف آل الشيخ على الصورة، قائلًا « هل كانت مخطوفة و عادت لأسرتها ؟!»، مضيفًا « يا علا الـ** ، أماني لا تبيع أهلها و قضايا وطنها مثلك، أماني إذا غرّدت أوجعت و إذا تكلمت أخرست وليست مثلك بلا مبدأ أو ذمّة، أنتي بعتي نفسك للريال القطري مقابل الخزي تماماً مثل صفقة الغاز الأردني الإسرائيلي» .