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«بومبيو» يكشف سرًا عن زيارته لقاعدة الأمير سلطان الجوية

«بومبيو» يكشف سرًا عن زيارته لقاعدة الأمير سلطان الجوية
واشنطن(صدى):

كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، عن سبب زيارته لقاعدة الأمير سلطان الجوية بالمملكة.

وأكد أن الزيارة تأتي لتسليط الضوء على الشراكة الأمنية طويلة الأمد بين أمريكا والمملكة، مشيرًا إلى أنها تدل على عزم واشنطن على الوقوف إلى جانب الرياض في وجه الاعتداءات الإيرانية.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، كان قد التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان «حفظهما الله» خلال زيارته للمملكة الخميس.

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