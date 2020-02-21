بومبيو: خامنئي يخشى الانتخابات الحرة ومنع 7 آلاف من الترشح

واشنطن(صدى):

اتهم وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، المرشد الإيراني علي خامنئي بعرقلة إقامة انتخابات حرة في إيران.

وأضاف، في تصريحات له مساء اليوم، أن إقامة انتخابات حرة هو ما يخشاه خامنئي، لذلك حرم أكثر من 7 آلاف إيراني من الحق في الترشح للانتخابات.

ونوه بأن العقوبات التى فرضتها بلاده اليوم على مسؤولين إيرانيين، جاءت لأنهم حرموا الإيرانيين من إقامة انتخابات حرة.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت اليوم عقوبات جديدة على 5 شخصيات إيرانية، من بينها أحمد جنتي، رئيس مجلس صيانة الدستور الإيراني.