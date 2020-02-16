نادي القرنبع يُشعل «تويتر» بعد تعليق نادي الشباب

ماجد محمد(صدى):

أشعل الرئيس التنفيذي لنادي الشباب خليف الهويشان منصة ” تويتر ” بتصريحاته النارية ضد نادي النصر؛ على خلفية اتهام الأول بإحضار عمالة وافدة في مباراته الأخيرة أمام النصر.

ووصف ” الهويشان ” نادي النصر بنادي القرنبع والجاليات؛ بعد تعمدهم إحضار عمالة وافدة في المباراة وإلصاق التهمة بالشباب.

ودشن المغردون على تويتر وسم “نادي القرنبع” الذي احتل قائمة الأكثر تداولا بشكل سريع.

وتفاعل الجماهير مع تصريحات” الهويشان ” منتقدين تصرفات نادي النصر التي لم يكن لها أهمية من وجهة نظرهم؛ نظرًا إلى أن الكرة هي لعبة لا تستحق إشعال مثل هذه الحروب.

وعلق عدد من النقاد الرياضيين على الواقعة فقال سلطان الثقيل: ” وصف النصر بـ ” القرنبع ” ليس وليد اللحظة..ففي زمن الطيبين كانت الجماهير تردد في المدرجات ” قرنبع يا قرنبع هذا النصر قرنبع “.. بيان الشباب مجرد استحضار للماضي

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