«الهويشان» لـ«النصر» : تعرضنا لإساءة قذرة من نادي القرنبع
فتح الرئيس التنفيذي لنادي الشباب خليف الهويشان النار على من اتهم النادي بإحضار عمالة وافدة في مباراته الأخيرة أمام النصر.
وقال “الهويشان” تعليقًا على تلك المزاعم : “تعرضنا لمحاولة إساءة بطريقة وقحة وقذرة من نادي يستحق أن يطلق عليه لقب نادي القرنبع، احضروا العمالة ليلصقوا على أنفسهم بالفعل لقب نادي الجاليات ، الجام” في إسقاط على نادي النصر.
وأصدر منذ قليل نادي الشباب بيانًا توضيحيًا حول واقعة العمالة الوافدة في المباراة نافيًا الاستعانة بجاليات في مباراة النصر.
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الواقع[ عدد التعليقات: 7612 ] نشر منذ 15 دقيقة
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