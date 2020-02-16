«الهويشان» لـ«النصر» : تعرضنا لإساءة قذرة من نادي القرنبع

ماجد محمد(صدى):

فتح الرئيس التنفيذي لنادي الشباب خليف الهويشان النار على من اتهم النادي بإحضار عمالة وافدة في مباراته الأخيرة أمام النصر.

وقال “الهويشان” تعليقًا على تلك المزاعم : “تعرضنا لمحاولة إساءة بطريقة وقحة وقذرة من نادي يستحق أن يطلق عليه لقب نادي القرنبع، احضروا العمالة ليلصقوا على أنفسهم بالفعل لقب نادي الجاليات ، الجام” في إسقاط على نادي النصر.

وأصدر منذ قليل نادي الشباب بيانًا توضيحيًا حول واقعة العمالة الوافدة في المباراة نافيًا الاستعانة بجاليات في مباراة النصر.

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