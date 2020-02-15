مصر تندد بتدنيس الأتراك للحرم المكي

القاهرة(صدى):

شدد وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، على رفضه للشعارات السياسية التركية في الحرم المكي.

وجاء ذلك ردًا على محاولة الأتراك تسييس العمل الديني بقيام مجموعة من المعتمرين بإطلاق شعارات، من قبيل المزايدات السياسية الرخيصة، أثناء أداء شعائر العمرة في مظهر لا علاقة له بالنسك.

وحذرت وزارة الأوقاف المصرية، المسلمين الشرفاء العقلاء من الانسياق خلف تسييس العمل الديني في المساجد أو أداء الشعائر والمناسك .

وأكدت أن الدفاع عن المسجد الأقصى، لا يعني تدنيس الحرم المكي بالعمل السياسي والشعارات السياسية، وأن الهتاف ينبغي أن يوجه إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي وليس الحرم المكي.

يذكر أن المخابرات التركية، حاولت تنفيذ خطة خبيثة لإحراج المملكة، عبر استغلال شعائر العُمرة وتسييسها لخدمة أهدافهم الشيطانية، بالهتاف في المسعى بين الصفا والمروة في مكة المكرمة، بالقول «بالروح بالدم نفديك يا أقصى».