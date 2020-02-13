«المخابرات التركية» تفضح نفسها في الحرم المكي (فيديو)
حاولت المخابرات التركية، تنفيذ خطة خبيثة لإحراج المملكة، عبر استغلال شعائر العُمرة وتسييسها لخدمة أهدافهم الشيطانية.
وقامت عناصر من المخابرات التركية، اليوم الخميس، بالهتاف في المسعى بين الصفا والمروة في مكة المكرمة، بالقول «بالروح بالدم نفديك يا أقصى».
ويظهر من الفيديو أنهم مجموعة من الأتراك يدعمون المسجد الأقصى والقدس الشريف ضد الصهيونية، لكن بالتمعُّن قليلًا في الأمر نجد وراءه خطة مسبقة لها أهداف محددة.
فبدلًا من أداء شعائر العُمرة بهدوء حفاظًا على قدسية المكان، بدأوا في المشي بخطوات ثانية سويًا والهتاف للأقصى بشكل منظم، وهو ما يجعلنا نوقن بأنها خطة محكمة تهدف إلى تسييس الحرمين الشريفين.
وكذلك كان من الممكن لهؤلاء الأتراك أن يهتفوا للأقصى ويخرجوا في مظاهرات نُصرة للقدس الشريف في بلدهم، بدلًا من القيام بتلك الأمور في مكان له قدسية لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم.
وأكد سياسيون، أن ما قامت به عناصر المخابرات التركية ينبع من حقدهم على المملكة، فلا فرق بينهم وبين النظام الإيراني الذي يريد أيضًا تسييس الحرمين الشريفين لمجرد عدائهم للمملكة.
بعد ما قام به عناصر "المخابرات التركية" في المسعى بين الصفا والمروة بمكة نقول :
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لا فرق بين مشروع ولاية الفقيه المجوسي و مشروع العلج ابن العلج #اردوغان جميعها تنطلق من نفس العقيده الفاسده و نفس الفكر الخبيث و نفس الحقد على السعودية. pic.twitter.com/aw9szzGlQC
— الردع السعودي #2030 🇸🇦 (@s_hm2030) February 13, 2020
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1786 ] نشر منذ 16 دقيقة
المفترض يطقونهم بالسجن ويلغون عمرتهم هذا تجاوز للانظمة والقوانين بالبلد.
اتمنى ان تلغى رحلات الحج والعمرة عن تركيا
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3380 ] نشر منذ 12 دقيقة
والله وجب دعسهم وكسر انوفهم
وتطبيق نظام البلد عليهم ولا تأخذنا فيهم لومة لائم او لأيم نجس
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4779 ] نشر منذ 10 دقائق
هذا المكان للعبادة وليس للشعارات الكاذبة
روحوا امام السفارة الاسرائلية في تركيا واهتفوا
ان كنتم صادقين .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1605 ] نشر منذ 10 دقائق
ماهي الخطوات التي من الواجب تتخذ لما حدث..؟
حتى لا تتحول لظاهرة تركية في مواسم الحج والعمرة..ويلحق بها عدة دول..؟