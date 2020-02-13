شاهد.. قائد فيديو الأتراك في الحرم مع عناصر حركة «حماس»

طلال الضوي(صدى):

على خلفية مقطع الفيديو الذي دنّس فيه الأتراك الحرم المكي، تمكنت «صدى» من تتُّبع قائد الحملة التي هتفت للمسجد الأقصى في سبيل تسييس الحرمين الشريفين.

واتضح لـ «صدى»، أن قائد الحملة يُدعى «صالح تورهان»، كان في قطاع غزة مع عناصر لحركة حماس الفلسطينية.

ويظهر من تصريحاته، أنه داعم للاحتلال التركي في سوريا، إذ ينشر رسائل دعم للجنود الأتراك في الشمال السوري.

وبيّنت صورة لصالح تورهان، تواجده مع عناصر حماس، وهو ما يجعله أقرب للقدس الشريف من الحرم المكي، وكان بإمكانه إيصال رسالته من هناك، بدلًا من حدوث هذا في الحرم دون مراعاة لقدسية المكان.

