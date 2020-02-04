مقال بصحيفة إسرائيلية يديرها عزمي بشارة يشكك في موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية

عادل الحربي(صدى):

في محاولة فاشلة، ليست الأولى من نوعها، نشرت صحيفة إسرائيلية يديرها مهندس المؤامرة القطرية الإسرائيلية عزمي بشارة، مقالا يحاول التشكيك في موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية وموقفها من صفقة القرن.

اللافت للنظر أن كاتب المقال فلسطيني، يحمل الجنسية الإسرائيلية، وحاصل على الماجستير من جامعة تل أبيب.

ويقول المقال الهزلي، إن السعودية «باعت فلسطين للمرة الثانية، وخانت القضية».

وكالعادة «الكلاب تعوي والقافلة تسير»، فموقف المملكة من صفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معلن وواضح.

وكانت المملكة قد جددت التأكيد على دعمها لكافة الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وبذلت المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، جهودا كبيرة رائدة في نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، لا يمكن لأحد نكرانها.

اقرأ أيضًا: