وزير الخارجية الفلسطيني يُفحم مهاجمي المملكة باستغلال «صفقة القرن» (فيديو)

القدس(صدى):

ردّ وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، على الهجمات التي تستهدف المملكة، وحملات التشويه باستغلال القضية الفلسطينية.

وأكد «المالكي» خلال تصريحات تليفزيونية، أن موقف المملكة من القضية الفلسطينية لا غبار عليه ولا نقاش فيه، والذي اتضح في بيان المملكة عن ما يُسمى «صفقة القرن»، وإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله» بتسمية قمة الظهران بـ «قمة القدس».

وعن الفلسطينيين الذين هاجموا المملكة، قال: «إذا كان هناك أشخاص يتحدثون باسمهم فلا يعني أن المجتمع الفلسطيني بأجمعه مسؤول عن ذلك أو حتى القيادة الفلسطينية».

واستغل أعداء المملكة إعلان الولايات المتحدة الأمريكية لما يُسمى «صفقة القرن»، وبدأوا في المتاجرة بذلك ومهاجمة المملكة واتهامها بأنها لم تدعم القضية الفلسطينية.

وكان بوق قطر «قناة الجزيرة»، أول المحرضين ضد المملكة باستغلال تلك القضية، لكن لا جديد في ذلك وهي التي استغلت القضايا الكبيرة والصغيرة لتحقيق أجندتها.