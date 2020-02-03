وزير الخارجية الفلسطيني يُفحم مهاجمي المملكة باستغلال «صفقة القرن» (فيديو)
ردّ وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، على الهجمات التي تستهدف المملكة، وحملات التشويه باستغلال القضية الفلسطينية.
وأكد «المالكي» خلال تصريحات تليفزيونية، أن موقف المملكة من القضية الفلسطينية لا غبار عليه ولا نقاش فيه، والذي اتضح في بيان المملكة عن ما يُسمى «صفقة القرن»، وإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله» بتسمية قمة الظهران بـ «قمة القدس».
وعن الفلسطينيين الذين هاجموا المملكة، قال: «إذا كان هناك أشخاص يتحدثون باسمهم فلا يعني أن المجتمع الفلسطيني بأجمعه مسؤول عن ذلك أو حتى القيادة الفلسطينية».
واستغل أعداء المملكة إعلان الولايات المتحدة الأمريكية لما يُسمى «صفقة القرن»، وبدأوا في المتاجرة بذلك ومهاجمة المملكة واتهامها بأنها لم تدعم القضية الفلسطينية.
وكان بوق قطر «قناة الجزيرة»، أول المحرضين ضد المملكة باستغلال تلك القضية، لكن لا جديد في ذلك وهي التي استغلت القضايا الكبيرة والصغيرة لتحقيق أجندتها.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1296 ] نشر منذ 3 دقائق
السعودية دولة كبرى ومؤثرة في المنطقة،إذن لا بد أن يكون لهذا ضريبة.
إيران الشيطان خدعت الفلسطينيين وسذج العرب بتأسيس مايسمى (فيلق القدس) وهو الان في سوريا على حدود إسرائيل ولم يطلق رصاصة على إسرائيل ليس دفعا عن القدس.
بل انتقاما لحصار إيران من قبل أمريكا ؟!
كفاية توظيف القضية الفلسطينية لتصفية حسابات
مع السعودية بسبب الحرب على الحوثيين ومقاطعة قطر ونظام بشار الأسد
فلسطين مسؤولية العرب والمسلمين ،وليست مسؤولية السعودية وحدها و للفلسطينيين سلطة معترف بها عربيا
وليس تحت السلطة السعودية.
كيف تتنازل السعودية على ما لا تملك ؟!