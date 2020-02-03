بالفيديو.. كلمة نادرة للملك فهد في البيت الأبيض عن القضية الفلسطينية تلجم ألسنة المتربصين

علي القحطاني(صدى):

أعاد ناشطون نشر مقطع فيديو نادر لكلمة الملك الراحل فهد بن عبد العزيز، في البيت الأبيض إبَّان حكم الرئيس دونالد ‏ريجان، وهو يطالب فيها بحق الشعب الفلسطيني، دليلاً على موقف المملكة الثابت والمترسخ من القضية الفلسطينية.

وقال الملك فهد – رحمه الله – في الفيديو: “لقد نالت كل الدول العربية استقلالها وحريتها منذ زمن بعيد ‏ما عدا الشعب الفلسطيني، هذا الشعب لم يكن في يوماً من الأيام معتديا أو غازياً، اخرجه العدو من أرضه ودياره وعدم إيجاد الحل العادل لهذه القضية هو السبب الأساسي في عدم الاستقرار الذي يسود المنطقة.

وأكد متداولو الفيديو على موقف المملكة الثابت والمترسخ من القضية الفلسطينية، ودعمها حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة.