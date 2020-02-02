كواليس لقطة الطفل الهلالي الذي شاهد لقاء أبها من على قمة جبل

طلال الغامدي(صدى):

لفت الطفل الهلالي عمار الفيفي، الذي لم يتمكن من الدخول لملعب مباراة أبها والهلال بسبب نفاد التذاكر، الأنظار بعد اللقطة التي ظهر فيها وهو يشاهد المباراة من على قمة جبل.

وأوضح والد الطفل أنه شاهد أرضا قريبة من الملعب بالصدفة، واستأذن صاحبها للدخول، بعدما بدا الحزن على ابنه لعدم تمكنه من حضور المباراة، فأَذِن لهما بالوقوف عند بيته، ولكنه ذكر لي أن الطريق إلى قمة الجبل وعرة.

وأشار إلى أنهما وصلا لقمة الجبل بعد عناء، حاملين أعلام نادي الهلال، وابنه لا يرى سوى المدرجات فقط، وأصوات هتافات الجماهير، ويشاهد المباراة من الجوال.

يذكر أن إدارة نادي أبها كرمت الطفل، وأهدته جوالًا وتذاكر مجانية في الدرجة الممتازة لمباريات أبها، إضافة إلى التكفل بسفره وإقامته في الرياض لحضور مباراة الهلال وأبها، ضمن دور الأربعة من كأس خادم الحرمين الشريفين.

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