شاهد.. طفل هلالي اختار القمة يلفت انتباه سامي الجابر

ماجد محمد(صدى):

لفت طفل هلالي تواجد أعلى قمة صخرية، انتباه الأسطورة سامي الجابر رئيس نادي الهلال الأسبق، متسائلاً عن عدد البطولات التي سيفرح بها بعد ١٠ سنوات من الآن.

ونشر سامي الجابر صورة للطفل ” تويتر ” معلقاً : ” اختار القمة ليتابع عشقه، يحمل في رصيده كأس بطولة القارة، كم من بطولة سيفرح بها بعد ١٠ سنوات من الآن !؟ “.

ويواجه الهلال نظيره أبها، في إطار منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.