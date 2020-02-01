«إعمار دبي» تبحث عن الطفل الهلالي لتكريمه

نواف السالم(صدى):

أكدت شركة إعمار دبي الإماراتية، أمس الجمعة، على رغبتها في تكريم الطفل الذي ظهر وهو يمسك بعلم الهلال وشارته خلال مباراة الفريق أمام أبها في المحالة ضمن لقاءات الجولة السادسة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعادت الشركة، نشر تغريدة للقنوات الرياضية السعودية تتضمن ظهور الطفل الهلالي وهو يتابع الهلال ويسانده بشغف وحب كبير؛ حيث علقت: ” ‏نود تكريم هذا الطفل الشجاع والمشجع الحقيقي للهلال من يعرف اسمه ومكانه؟”؛ ليجيب أحد الحسابات بأنه هو والده.

وكان نادي الهلال، قد فاز على فريق أبها بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ16 من للمسابقة؛ ليرتفع رصيده إلى 35 نقطة ويستعيد صدارة الدوري بفارق نقطة عن النصر الوصيف، بينما تجمد رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز الثامن.