مُطلق النار على شقيقته بالدمام أوصلها المستشفى للتأكد من وفاتها!

نايف السالم(صدى):

على خلفية حادث إطلاق النار على سيارة طالبات بالدمام، تكشفت تفاصيلا جديدة بالواقعة التي أثارت جدلا كبيرا في الأيام القليلة الماضية.

وتبين أن الجاني قام بنقل شقيقته، إلى المستشفى، من أجل التأكد من وفاتها وليس لعلاجها ليقوم بتركها وتسليم نفسه، بحسب الوطن.

وكان الجاني في خلاف سابق مع شقيقته، حيث قام بتهديدها بعدم الذهاب إلى الجامعة بالإضافة إلى تهديد السائق بعدم نقلها وتوصيلها نهائيا.

وترصد القاتل للسائق، وحينما توقف السائق عند منزل الطالبة الرابعة قام القاتل بالترجل من مركبته ودخل في نقاش حاد مع السائق حتى قام بإطلاق النار عليه، ومن ثم وجه طلقة قاتلة لشقيقته مباشرة.

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