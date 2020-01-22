بالفيديو.. تفاصيل إصابات جريمة إطلاق النار على سيارة عائلية بالدمام

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر تفاصيل جديدة حول قضية إطلاق مواطن ثلاثيني النار على سيارة عائلية في حي الفاخرية بالظهران، نتج عنه وفاة فتاة وإصابة اثنتين إضافة إلى سائق السيارة.

و استقبل مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر إحدى الفتيات الثلاث، حيث نقلها الجاني وأسعفها للمستشفى ولكنها فارقت الحياة بعد ما يزيد على ساعتين من التدخّل الجراحي، وأُديت صلاة الميت عليها عقب صلاة عصر اليوم، وفقًا لما ذكرته قناة ” الإخبارية “.

ونقلوا الفتاتين الأخريين وسائق المركبة الهندي إلى مستشفى قوى الأمن، وكانت إصابة إحدى الفتاتين بسيطة، في حين دخلت رصاصة من أعلى فم الفتاة الثالثة وتضررت فقرتان في رقبتها واستقرّ جزء من الرصاصة داخل جسمها.

وأصيب سائق المركبة الهندي برصاصة دخلت في الجهة اليسرى لوجهه واستقرت في الجهة اليمنى.