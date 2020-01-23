تفاصيل الحالة الصحية لـ «روان» المصابة في إطلاق النار على سيارة الدمام

نايف السالم(صدى):

كشف شقيق إحدى المصابات بواقعة إطلاق النار على مركبة عائلية بالدمام، تفاصيل حالتها الصحية.

وأوضح شقيق المصابة وتدعى «روان»، أنها في تحسن، موجهًا شكره للمسؤولين بوزارة الصحة على سرعة التجاوب مع ندائه.

وأصيبت روان بإصابة خطيرة في العمود الفقري، وكانت تحتاج جراحاً لإنقاذها، نظراً لعدم وجود طبيب متخصص للتدخل المباشر، وناشد شقيقها الجهات المسؤولة سرعة نقلها إلى مستشفى الملك فهد الجامعي.

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