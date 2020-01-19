تركي آل الشيخ: «بكره بحيل الله تهّل التباشير»

عادل الحربي(صدى):

تزامنا مع خضوع رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، لعملية جراحية دقيقة، أعرب عن امتنانه من حب الناس له، ودعائهم له بالشفاء العاجل.

ونشر آل الشيخ عبر تويتر، قصيدة أعرب خلالها عن سعادته بحب الناس مؤكدا أنه أكبر غنيمة.

وفيما يلي أبيات القصيدة:

أنا بحب الناس .. في صحة وخير

وأكيد حب الناس .. أكبر غنيمه

اللي لهم عندي .. مودة وتقدير

وايدينهم لي .. بالدعاوي كريمه

أيو الله أنهم غير .. وأخلاقهم غير

واعتز بأصحاب النوايا .. السليمه

وبكره بحيل الله .. تهّل التباشير

من فضل ربي .. غيمةٍ بعد غيمه

وكان الفنان ماجد المهندس، قد كشف آخر التطورات الصحية لآل الشيخ، مشيرا إلى أنه سيجري عملية جراحية في أوروبا.

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