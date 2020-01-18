«الهندي» يُخدع بشبيه تركي آل الشيخ

علي القحطاني(صدى):

أثارت صورة غير حقيقية لرئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، الجدل، اليوم السبت؛ بعدما خدع فيها الكثير من مشاهير الإعلام والشخصيات الهامة الذين ظنوا أنها تعود لتركي آل الشيخ.

ويبدو في الصورة، أن الشخص الذي بها ليس المستشار تركي آل الشيخ، ولكنه شبيهه الذي يماثله بدرجة كبيرة؛ فيما يخفي بعض ملامحه حتى لا يكتشف أحدًا أمره.

وفي السياق نفسه، نشر سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، معلقًا عليها: ” ‏أسأل الله العلي القدير أن ترجع لوطنك وأهلك ومحبينك سالما معافى وما تشوف شر يا بوناصر ” .

وكان رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، قد توجه إلى إحدى الدول الأوروبية؛ لإجراء جراحة دقيقة لم يتم الكشف عن المزيد من تفاصيلها حتى الآن.