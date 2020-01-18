ماجد المهندس يكشف ما دار بينه وبين تركي آل الشيخ قبل دخوله لإجراء العملية جراحية

عادل الحربي(صدى):

كشف الفنان ماجد المهندس إنه تواصل مع رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ أمس قبل الحفل بدقائق، وقال له إنه سيدخل الآن غرفة العمليات.

وأضاف المهندس أن المستشار تركي آل الشيخ طلب منه أن يؤدي أغنية ”أكدب عليك“ للفنانة وردة الجزائرية ويهديها للجمهور الحاضر في مسرح الحفل وهو ما لبّاه ماجد المهندس.

وكانت الهيئة العامة للترفيه كرمت أمس الفنان ماجد المهندس على هامش إحيائه حفلًا غنائيًا كبيرًا على مسرح محمد عبده في الرياض ضمن ليلته التي حملت اسم ”ليلة السندباد“ وهي آخر حفلات ليالي الأساطير التي ينظمها موسم الرياض.