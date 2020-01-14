بقيق في إحدى ليالي الشتاء قبل 56 عامًا

عادل الحربي(صدى):

وثقت صورة متداولة، تجمد المياه، في إحدى ليالي الشتاء في بقيق، قبل 56 عاما، حيث وصلت درجة البرودة إلى الصفر.

وأظهرت الصورة التي تم التقاطها عام ١٩٦٤م، تجمد المياه بينما كان صنبور الماء يرشّ حديقة أحد المنازل، مكونة منظرا جميلا.

وتشهد عدة مناطق بالمملكة في الآونة الأخيرة موجة برد شديدة، بعد تدني درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

يذكر أنه من المتوقع، أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاضا آخر للحرارة على معظم المناطق، وهي الموجة الباردة الخامسة منذ دخول شتاء هذا العام.

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