«الحصيني» : موجة باردة أقوى تبدأ غدًا الثلاثاء

الرياض(صدى):

كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، توقعاته بشأن طقس الغد الثلاثاء.

وأوضح ” الحصيني “، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” ‏من غد الثلاثاء متوقع انخفاض أخر للحرارة على معظم المناطق، وهي الموجة الباردة الخامسة منذ دخول شتاء هذا العام “.

وأكد عبدالعزيز الحصيني، أن: ” الموجة المتوقعة شبه قوية ويمكن اعتبارها أقوى من الموجة التي نعيشها، واحتمال الصقيع على الشمالية والوسطى والمرتفعات الغربية والجنوبية يسبقها رياح شبه قوية -الا يصرفها الله ” .