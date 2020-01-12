بالفيديو.. تجمد المياه الجارية من الصنابير في حائل

علي العنزي(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول تجمد المياه الجارية من الصنابير في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بقرية الحفير، شمال غرب حائل بسبب شدة البرودة.

وبدا في المقطع المياه التي تجري من أحد الصنابير ثم تتجمد في يد مواطن بعدها بلحظات قليلة بسبب درجة الحرارة المنخفضة.

وكان المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات سجل اليوم أدنى درجة حرارة في حائل والتي بلغت (-1) درجة مئوية.