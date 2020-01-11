بعد الإنكار..إيران تعترف بمسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الأوكرانية
أعلن التليفزيون الإيراني نقلا عن مصدر عسكري، اليوم السبت، أن الطائرة الأوكرانية التي سقطت، الأربعاء الماضي، قصفت بصاروخ إيراني ومقتل ١٧٦ ركبا واصفه بالخطأ البشري الغير مقصود.
وقال المصدر العسكري أن الطائرة الأوكرانية قصفت عن طريق الخطأ، زاعما إلى أن الطائرة الأوكرانية تعرضت للقصف بعد أن حلقت بالقرب من موقع عسكري.
وتأتي الخطوة الإيرانية بعد أن رجحت عدة دول غربية أن تكون الطائرة قد سقطت من جراء التعرض لصاروخ إيراني، بشكل غير مقصود.
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لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3350 ] نشر منذ 31 دقيقة
هههههههه
ماقلها خامنئي وهو يبكي كعجوز شمطاء بأن ثار سليماني الإنتقام الصعب خيبكم الله على خيبتكم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53395 ] نشر منذ 6 دقائق
جاكم كلامي الحين😉
وش قلت لكم امس👍