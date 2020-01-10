بالفيديو..لحظة إطلاق إيران صاروخين ضد طائرة أوكرانية مدنية

طهران(صدى):

أظهر مقطع فيديو جديد إطلاق إيران صاروخين ضد طائرة أوكرانية مدنية كان على متنها ابناء الحرس الثوري الإيراني ومعهم تسريبات مهمة.

وحاليًا سيتم الانتقال لمحاسبة إيران دولياً كما حصل مع القذافي في قضية لوكربي والتي تبين بعدها أن إيران هي من كانت تقف وراء الأمر.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد قال إن المسؤولين الكنديين لديهم معلومات تؤكد أن طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية قد سقطت في إيران بفعل إطلاق صاروخين أرض جو روسيي الصنع.

وأضاف ترودو: “ربما كان هذا غير مقصود”، مُشيرًا إلى أن الصاروخين من طراز SA – 15 التابع لمنظومة تور، وهو نظام صاروخي سوفيتي للدفاع الجوي.