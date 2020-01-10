مكالمة قبل تحطم الطائرة الأوكرانية بدقائق تشعل السوشيال ميديا 

طهران(صدى):

أشعلت مكالمة مؤثرة بين سيدة وزوجها قبل تحطم الطائرة الأوكرانية بدقائق السوشيال ميديا، ولم يكن الزوج يعلم أنه آخر اتصال له مع زوجته.

وفي التفاصيل، هاتفت شيدا شادكو زوجها من على متن الطائرة الأوكرانية المنكوبة، والتي طلبت منه أن يطمئنها أن كل شيء سيكون على ما يرام.

وأوضح الزوج أن زوجته أخذت إجازة من عملها في تورونتو الكندية قبل ثلاثة أسابيع وتوجهت لطهران لزيارة والدتها وأخواتها في طهران، مبينا:”تحدثت إليها قبل 20 دقيقة من إقلاع الطائرة كانت تريد مني أن أؤكد لها أنه لن تكون هناك حرب.. قلت لها لا داعي للقلق، وبعد ذلك أخبرته أن الطاقم يطلب منها إغلاق الهاتف لأن الطائرة ستقلع”.

ولفت الزوج إلى أن زوجته كان لديها هاجس أن الطائرة ستقع، وكانت قلقة أيضا بشأن أفراد عائلتها الذين يعيشون في طهران.

وقال الزوج وهو يمسك هاتفه لعرض الصورة التي نشرتها زوجته: “لقد كانت تعرف، انظر إلى وجهها، وانظر إلى الكلمات التي كتبتها”.

وكانت السيدة نشرت صورة سيلفي لها على “إنستجرام” تشير إلى مخاوفها قبل أن تغادر إيران، حيث كتبت عليها:” أنا أغادر لكن … لكن وضع الذين سأتركهم ورائي يقلقني”.