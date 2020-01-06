الكشف عن تعهد السراج لأردوغان بالتكفل ماديا بضحايا تركيا

طرابلس(صدى):

في اتفاقية سرية، تعهد رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتكفل ماديا بضحايا تركيا الذين سيرسلهم أردوغان إلى ليبيا.

وكان أردوغان قد أعلن في تصريحات صحفية مساء الأحد، أن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك باتجاه ليبيا.

فيما أكدت مصر على رفضها أي تدخل عسكري في ليبيا، استنادا على القوانين الدولية التي تمنع التحركات العسكرية للتدخل في الدول.

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في اتصال هاتفي مع نظيره الإيطالي على موقف مصر الرافض لأي تدخلات عسكرية أو خارجية في الشؤون الليبية.

وأكد الوزيران المصري والإيطالي على ما يمثله موقف تركيا في ليبيا من خطورة على أمن المنطقة.

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