«قاعد يدهور في لندن»..بالفيديو: ليبي يحاول تصوير السراج والأخير يمنعه

لندن(صدى):

التقط مواطن ليبي، مقطع فيديو لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، أثناء تجوله في أحد شوارع لندن حيث يقيم هناك حاليا.

وظهر السراج وهو يحاول إيقاف المواطن الذي التقط له تسجيلا لبضع ثوان،حيث يحاول ثنيه عن التصوير بينما يوضح له المواطن بأن له حق التصوير من هاتفه الخاص.

ووضع السراج يده على كاميرا الجوال، ثم تركه، ليعلق المواطن قائلا: هذا السيد السراج قاعد يدهور في لندن -يقضي وقته-.

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