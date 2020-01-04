ليبيا توجه تهمة الخيانة العظمى لـ «السراج» بعد اتفاقه مع أردوغان

طرابلس(صدى):

وجه البرلمان الليبي، اليوم السبت، تهمة الخيانة العظمى لرئيس حكومة الوفاق ” فايز السراج “، مطالبًا بإحالته ووزير خارجيته إلى النائب العام، ومنع صدور الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق بالجريدة الرسمية.

وفي السياق ذاته، رفض البرلمان الليبي المصادقة على الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق، كما سيطلب البرلمان من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة، فضلًا عن تشكيل فريق قانوني لمحكمة العدل الدولية لإبطال اتفاقية السراج مع تركيا.

وطالب رئيس البرلمان الليبي بتحرك دولي وعربي لصد التدخل التركي في ليبيا؛ فيما كانت الأمم المتحدة، قد أدانت التدخلات الأجنبية في ليبيا، محذرة من تداعيات إرسال قواتها إلى هناك.

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