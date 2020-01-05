ترامب يتوعد بقصف 52 موقعًا إيرانيًا حال مهاجمة طهران لأي أهداف أمريكية

وكالات(صدى):

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة حددت 52 موقعا إيرانيا ستضربها إذا هاجمت إيران أي أمريكيين أو أي أصول أمريكية ردا على قتل الإيراني قاسم سليماني.

وعلق ترامب على التهديدات الإيرانية، قائلا: إيران تتحدث بجرأة شديدة عن استهداف أصول أمريكية محددة، ردا على وفاة سليماني.

وقال الرئيس الأمريكي إن بلاده حددت 52 موقعا إيرانيا، وإن بعضها على درجة عالية للغاية من الأهمية لإيران وللثقافة الإيرانية وإن تلك الأهداف وإيران ذاتها ستُضرب بسرعة كبيرة وبقوة كبيرة.

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