بالفيديو.. إيران ترفع الراية الحمراء للثأر لقاسم سليماني

طهران(صدى):

بثت وسائل إعلام إيرانية، رفع إيران الراية الحمراء على قمة مسجد جمكران في مدينة “قم” والتي تعني بحسب الروايات الإيرانية بالثأر من قاتلي قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية، أن الراية الحمراء تعتبراً طقسا متوارثا عندما يقتل شخص ولا يؤخذ بثأره يضعون على قبره علماً احمر ولا يُرفع العلم؛ إلا بعد أخذ الثأر.

وكان المرشد الأعلى الإيراني توعد بانتقام قاس من المسؤولين عن مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي قتل في غارة جوية على مطار بغداد أمر بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.