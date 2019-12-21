بعد تصريحات أردوغان الكاذبة..قرارات باكستانية حازمة ضد تركيا

إسلام أباد(صدى):

كشفت مصادر دبلوماسية أن باكستان بصدد اتخاذ قرارت حازمة ضد تركيا، منها سحب سفيرها من أنقرة وطرد سفير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويأتي ذلك على خلفية ادعاءات أردوغان بأن المملكة هددت بترحيل الجالية الباكستانية.

وكشفت المصادر أن الخارجية التركية أرسلت رسالة توضيحية لأقوال أردوغان، مقدمة اعتذارًا ضمنيًا لحكومة إسلام آباد، لكن تم رفض الإعتذار.

وكان أردوغان قد زعم أن باكستان لم تشارك بالقمة الإسلامية المصغرة في كوالالمبور، بسبب ضغوط المملكة.

يذكر أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين انتقد القمة الإسلامية التي عقدت، مؤكدًا أن مثل هذه القمم تشكل إضعافا للإسلام.

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