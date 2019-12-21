بالفيديو.. المتحدث باسم الجيش الليبي: أردوغان أُصيب بجنون البقر
رد اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وصف فيها قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، بأنه فاقد لأي شرعية .
وعن ذلك، قال ” المسماري ” في مؤتمر صحفي له: ” أردوغان يقول في ماليزيا أن حفتر لا يحظى بأي شرعية، وهذا الرجل أصيب بجنون البقر وربما جنون الخنازير وجنون العظمة، ومعركته خاسرة ويدفع ببلاده إلى الهاوية ” .
فيما أبان أن معركة الجيش في ليبيا تحولت من المواجهة ضد المليشيات إلى جهاد ضد الأتراك، وأي دولة تحاول مساس السيادة الليبية، قائلآ: ” أردوغان يتطاول على أسياده الليبيين ” .
فيديو | المتحدث باسم الجيش الليبي يقول إن #أردوغان أصيب بجنون البقر #الإخبارية pic.twitter.com/gBMrm2KREg
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 20, 2019
عدو الخونة[ عدد التعليقات: 319 ] نشر منذ 15 دقيقة
تركيا والاخونجية مثل اعز الله القراء المومس مع القواد عفنة ورافعة مهرها والزباين مالهم فيها والقواد استنفد كل حيله بالترغيب فيها ولا فيه جديد
فرفست القواد وراحت تقود على نفسها ومن اول فشخة لاقت نفسها محاطة بالشرطة فظنتهم معجبين