بالفيديو.. المتحدث باسم الجيش الليبي: أردوغان أُصيب بجنون البقر

طرابلس(صدى):

رد اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وصف فيها قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، بأنه فاقد لأي شرعية .

وعن ذلك، قال ” المسماري ” في مؤتمر صحفي له: ” أردوغان يقول في ماليزيا أن حفتر لا يحظى بأي شرعية، وهذا الرجل أصيب بجنون البقر وربما جنون الخنازير وجنون العظمة، ومعركته خاسرة ويدفع ببلاده إلى الهاوية ” .

فيما أبان أن معركة الجيش في ليبيا تحولت من المواجهة ضد المليشيات إلى جهاد ضد الأتراك، وأي دولة تحاول مساس السيادة الليبية، قائلآ: ” أردوغان يتطاول على أسياده الليبيين ” .