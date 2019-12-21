عبد الرحمن بن مساعد مهاجما «أردوغان» : تكذب كما تتنفس

نايف السالم(صدى):

رد الأمير عبد الرحمن بن مساعد على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخاصة بإدعائه أن المملكة هددت بترحيل الجالية الباكستانية.

وعن ذلك، قال ” بن مساعد ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” الرئيس الذي يكذب كما يتنفس يقول أن السعودية هددت بترحيل الجالية الباكستانية؛ ولذلك لم تحضر باكستان ما سُمّي بـ قمة كوالالمبور ” .

وأضاف موجهًا حديثه لـ ” أردوغان ” : ” لوكان هذا أسلوب السعودية لرحّلت الجالية التركية لديها بعد صفاقاتك المتكررة وتجاوزاتك تجاهها ” .

وكان ” أردوغان ” قد أدعى أن المملكة هددت بترحيل 4 ملايين باكستاني من أراضيها، لتمنع باكستان من المشاركة في قمة كوالالمبور.