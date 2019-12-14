بالفيديو.. جوميز يتوعد فيلامينغو بعد الهدف التاريخي

ماجد محمد(صدى):

توعد بافيتيمبي جوميز لاعب نادي الهلال، لاعبي فريق فيلامينغو، بعد إحرازه هدف الفوز التاريخي في مرمى الترجى التونسي، والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وظهر «جوميز» في مقطع فيديو من داخل الملعب، فبعد أن أحرز هدفه التاريخي، ركض إلى مكان تواجد لاعبي فيلامينغو في المدرجات، ليوجه رسالة إليهم.

وبهذا الهدف، ضمن الهلال موعدًا مع فيلامينغو في نصف نهائي كأس العالم للأندية، البطولة التي تستضيفها الدوحة القطرية في الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر.

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