الهلال يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد فوزه على الترجي

ماجد محمد(صدى):

فاز فريق الهلال اليوم السبت، على الترجي التونسي بهدف مقابل لاشئ، خلال مباراة في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وسجل هدف الهلال اللاعب بافيتيمبي غوميز في الدقيقة 73 من زمن المباراة.

وتأهل الهلال إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد فوزه على الترجي التونسي 1-0، حيث سيواجه يفلامنيغو البرازيلي.