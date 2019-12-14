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الهلال يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد فوزه على الترجي

الهلال يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد فوزه على الترجي
ماجد محمد(صدى):

فاز فريق الهلال اليوم السبت، على الترجي التونسي بهدف مقابل لاشئ، خلال مباراة في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وسجل هدف الهلال اللاعب بافيتيمبي غوميز في الدقيقة 73 من زمن المباراة.

وتأهل الهلال إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد فوزه على الترجي التونسي 1-0، حيث سيواجه يفلامنيغو البرازيلي.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1055 ] نشر منذ 19 دقيقة

الف الف الف مبروك يازعماء

[ عدد التعليقات: 6516 ] نشر منذ 16 دقيقة

الف مبروك لجماهير الهلال و ربنا يوفقهم في المباراة القادمة

[ عدد التعليقات: 1317 ] نشر منذ 8 دقائق

كثير من مرتزقة عزمي بشاره من مرتزقة الدولار الريال الليرة الليلة ما راح يناموا.
مقهورين بفوز فريق سعودي.
باعوا ارضهم والان يشتمون الخليج ويحرضون البلدان العربية ضد بعض.

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