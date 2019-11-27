بالفيديو.. آخر تطورات قضية «معضولة عنيزة» بعد رفعها للمقام السامي

عادل الحربي(صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العدل “محمد المطلق ” آخر تطورات القضية المعروفة إعلامياً بـ “معضولة عنيزة ” والتي أثارت الرأي العام السنة الماضية .

وأكد “المطلق ” في لقاء معه ببرنامج “معال المواطن ” على قناة ام بي سي الفضائية ، أنه بعد مناشدة الفتاة مباشرة العام الماضي تم التفاعل معها من قبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني .

وأضاف أن القضية تم رفعها للمقام السامي الذي تفضل-حفظه الله – بالإذن بتحويلها للمحكمة العليا ، وتم الحكم بقبول النقض وتحويلها لقاضي آخر بالأحوال الشخصية بعنيزة .

وقال أن القضية لم تحسم بعد لكنها بداية مبشرة لبت الحكم في قضية الفتاة قريباً .

وكانت فتاة محافظة عنيزة قد ناشدت العام الماضي بحل قضيتها ضد أخيها الذي يعضلها ويرفض تزويجها من خطيبها كونه ” عازف عود ” ، مؤكدة أن قضيتها ليست للزواج فقط وإنما “عتق رقيه ” كونها يتيمة وتعاني من تحكم أخيها الذي حرمها من أبسط حقوقها .

إقرأ أيضا: