بالفيديو.. الفتاة المعضولة بعنيزة تكشف تفاصيل قضيتها وتروي معاناتها مع ولي أمرها

عادل الحربي (صدى):

كشفت الفتاة التي عرفت قضيتها بـ ” عضل فتاة عنيزة ” ، بعد حرمانها من الزواج بالشاب الذي تقدم لها تفاصيل القضية، وتحكي معاناتها.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج ” معالي المواطن ” ، أن قضيتها قضية عتق رقبة، لأن معاناتها معاناة يتيمة قدر الله أن تكون ولايتها ولاية أخيها، مؤكدة أنها لجأت لكافة الطرق لإصلاحه قبل التوجه إلى الإجراءات القانونية دون فائدة.

وأشارت إلى أن الإجراءات القانونية لم تنصفها وإنما صارت الخصومة بينها وبين أخيها أكبر، مضيفة أن القاضي طلب منها الانتظار متسائلة: ليش انتظر وأنا عندي خاطب شرعًا به شروط النكاح شرعًا ويبحث هو عن أي عيب فيه.

وتابعت : ” أنها تنتظر ولكن عمرها بينتظر.. وأنها بكامل قواها العقلية وليست عقيمة حتى تنتظر كل ذلك، كما أن لديها خبرات علمية ” ، مشيرة إلى أنها أتى لها بخاطب معدد وعنده أولاد متسائلة : ” هل لها الاختيار ؟ ” .

وناشدت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله -، بأنه يحل الأمر، مشيرة إلى أنها ليست أول وآخر امرأة تتعرض لهذا الأمر.