أول تعليق من خاطب ” معضولة عنيزة “

علي القحطاني (صدى):

على خلفية قضية ” عضل فتاة عنيزة ” ،التي تم حرمانها من الزواج بالشاب الذي تقدم بخطبتها أكثر من مرة لعزفه الموسيقى، خرج الخاطب عن صمته ،موضحًا تفاصيل الموضوع.

وأوضح خاطب الفتاة أن بداية خطبته لها تعود لأكثر من 15 سنة، بحكم أن الأهل والأقارب جيران في حي واحد منذ 30 سنة، مشيرًا إلى أنه تقدم لخطبتها نظرا إلى ثناء أهله عليها وأخلاقها ومستواها التعليمي والفكري.

وأشار إلى أن أهلها لم يوافقوا على خطبته، وكرر التقدم لها، فأعاد الخطبة منها، قائلا : ” أحضرت مزكين أفادوا بإقامتي الصلاة في المسجد ومن مرجعيتي في العمل ومن الزملاء المخالط لهم لكني فوجئت بمنعي من الزواج منها ” .

وأكد أن الحكم في القضية التي رفعتها خطيبته، تسبب مباشرة في إيقاع الضرر عليه، موضحًا أن إرجاع قرار المحكمة بتأييد عدم عضل خطيبته، لوصفه بأنه غير متكافئ معها دينيا، لعزفه الموسيقى، قلل من مكانته المجتمعية والوظيفية بحكم عمله معلم أجيال، وأساء إلى أسرته الذي هو وليهم الشرعي بعد وفاة والده.

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