بعد «الجاكيت»..الحارس الشخصي لولي العهد يخطف الأنظار

علي القحطاني(صدى):

سلط متداولو مواقع التواصل الضوء على الظهور الأول للحارس الشخصي لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، في سباق فورمولا إي الدرعية، الجمعة.

ولفت الحارس الشخصي لسمو الأمير الانتباه بتركيزه الشديد في عمله ونباهته، والذين أوضحوا أنه الرائد ياسر اللعبون، والمعروف بقدرته الغير طبيعية على التحرك بسرعة والقفز في أقل من الثانية.

وشهد سمو ولي العهد، الجمعة الماضية، انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة إيه بي بي فورمولا إي للسيارات الكهربائية في إطار موسم الدرعية، وهي الدورة الثانية للبطولة في المملكة، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات.

يذكر أن جاكيت ولي العهد الذي ارتداه سموه في انطلاقة الجولة الافتتاحية للبطولة قد خطف الأنظار أيضًا، حيث وصل وسم « جاكيت ولي العهد » إلى الترند على مستوى المملكة، وبدأو البحث عنه وشرائه.

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