«سيلفي» ولي العهد مع الشباب يٌشعل فورمولا إي (صور)

عادل الحربي(صدى):

شهدت فعاليات فورمولا إي الدرعية عدد من لقطات التواضع والعفوية لـ سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ؛ الذي حرص على التفاعل مع الشباب الحاضرين.

وأقبل سمو ولي العهد بعفوية وتواضع على التقاط صور «سيلفي» مع عدد من الشباب الحاضرين في فورمولا إي الدرعية في إطار رعايته للحدث.

وشهد سمو ولي العهد، اليوم الجمعة، انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة إيه بي بي فورمولا إي للسيارات الكهربائية في إطار موسم الدرعية.

وتعتبر هذه الدورة الثانية للبطولة في المملكة ، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، وذلك في مستهل فعاليات موسم الدرعية.