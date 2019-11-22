بعد نفاذ جاكيت ولي العهد .. البحث جاري عن النظارة والحذاء

علي القحطاني(صدى):

نفذت كميات « جاكيت ولي العهد » من المتجر الإلكتروني بعد ساعات من ظهور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان به.

وارتدى سمو ولي العهد، الجاكيت في انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة « إيه بي بي فورمولا إي » للسيارات الكهربائية، في دورتها الثانية في المملكة بمدينة الدرعية، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، وذلك في مستهل فعاليات موسم الدرعية.

وخطفت إطلالة سموه، أنظار المواطنين، إذ وصل هاشتاج « جاكيت ولي العهد » إلى الترند على مستوى المملكة، وبدأو البحث عنه وشرائه.

وبعد نفاذ الجاكيت من المتاجر الإلكترونية، بدأ المواطنين البحث عن نظارته الشمسية وحذائه.

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