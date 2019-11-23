عن مباراة الهلال المرتقبة..صحة مكة لموظفيها: «لا تشيل هم تابعها وأنت مداوم»

ماجد محمد(صدى):

بالتزامن مع مباراة الهلال وأوراوا الياباني المرتقبة، تلقى عدد من موظفي صحة مكة المكرمة رسالة عبر البريد الإلكتروني، تخبرهم بإمكانية مشاهدة المباراة أثناء الدوام الرسمي.

وقالت الصحة في رسالتها للموظفين: «لا تشيل هم تابعها وأنت مداوم، أبطال صحة مكة معاكم يا أبطال الوطن، سيتم نقل المباراة في مبنى المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة – الحمراء».

يذكر أن مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال آسيا ستقام ظهر الأحد المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

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