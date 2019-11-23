عن مباراة الهلال المرتقبة..صحة مكة لموظفيها: «لا تشيل هم تابعها وأنت مداوم»
بالتزامن مع مباراة الهلال وأوراوا الياباني المرتقبة، تلقى عدد من موظفي صحة مكة المكرمة رسالة عبر البريد الإلكتروني، تخبرهم بإمكانية مشاهدة المباراة أثناء الدوام الرسمي.
وقالت الصحة في رسالتها للموظفين: «لا تشيل هم تابعها وأنت مداوم، أبطال صحة مكة معاكم يا أبطال الوطن، سيتم نقل المباراة في مبنى المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة – الحمراء».
يذكر أن مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال آسيا ستقام ظهر الأحد المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.
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