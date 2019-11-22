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سعودي يفتح مقهاه في اليابان مجانا أمام جماهير الهلال دعما للفريق

سعودي يفتح مقهاه في اليابان مجانا أمام جماهير الهلال دعما للفريق
ماجد محمد(صدى):

تواصل جماهير الهلال دعمها بشتى الطرق لفوز الزعيم بالبطولة الآسيوية في نهائي آسيا بعد غد الأحد .

وأعلن مواطن سعودي مقيم باليابان فتح مقهاه الذي يملكه هناك مجاناً أمام مشجعي الزعيم دعماً للجماهير التي تمثل المملكة في المباراة المرتقبة وحتى اليوم التالي لها .
وقال المواطن على حسابه الرسمي بـ “تويتر ” : نوفر في الكافيه تجربة فريدة من نوعها، تتيح للزائر تناول القهوة والاستمتاع باللهو والتقاط الصور التذكارية مع أنواع نادرة من الطيور الأليفة حول العالم، ‏أوقات العمل من 1م – 7م .

‏وأضاف : فقط أبرز صورة شعار الهلال لدى موظف الكاشير وسيتم إدخالك مجاناً، ‏هذا محلكم وقليل في حقكم .

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 22920 ] نشر منذ 24 دقيقة

يستاهلون الهلاليه وكل جماهير الوطن اللي بيشجعون الهلال في اليابان

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