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بالفيديو.. «ببلاش علشان الهلال».. مواطن يبيع سلعته مجانا دعما للهلال

بالفيديو.. «ببلاش علشان الهلال».. مواطن يبيع سلعته مجانا دعما للهلال
نواف السالم(صدى):

استخدم المواطن محمد الزامل، وهو صاحب ” بسطة خضار ” بالقرية الشعبية بالأحساء، طريقة عفوية وبسطية ليعلن تضامنه ودعمه لفريق الهلال.

وظهر ” الزامل ” بالفيديو وهو يقف بجوار ” بسطة الخضار ” الخاصة به ويردد: ” كل شي ببلاش علشان الهلال.. ببلاش لأجل ممثل الوطن ” .

وطالب متابعو ” تويتر ” إدارة الهلال بتكريم صاحب بسطة الخضار؛ لأجل تصرفه المساند والداعم للهلال.

ويواجه الهلال أوراوا الياباني في طوكيو، يوم الأحد المقبل، في إطار إياب نهائي دوري أبطال آسيا.


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