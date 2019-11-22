بالفيديو.. «ببلاش علشان الهلال».. مواطن يبيع سلعته مجانا دعما للهلال
استخدم المواطن محمد الزامل، وهو صاحب ” بسطة خضار ” بالقرية الشعبية بالأحساء، طريقة عفوية وبسطية ليعلن تضامنه ودعمه لفريق الهلال.
وظهر ” الزامل ” بالفيديو وهو يقف بجوار ” بسطة الخضار ” الخاصة به ويردد: ” كل شي ببلاش علشان الهلال.. ببلاش لأجل ممثل الوطن ” .
وطالب متابعو ” تويتر ” إدارة الهلال بتكريم صاحب بسطة الخضار؛ لأجل تصرفه المساند والداعم للهلال.
ويواجه الهلال أوراوا الياباني في طوكيو، يوم الأحد المقبل، في إطار إياب نهائي دوري أبطال آسيا.
اترك تعليقاً