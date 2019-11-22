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بالفيديو.. فتاة يابانية ترتدي قميص الهلال وتشجعه بمباراة أوراوا

بالفيديو.. فتاة يابانية ترتدي قميص الهلال وتشجعه بمباراة أوراوا
نواف السالم(صدى):

ظهرت فتاة يابانية في مقطع فيديو متداول أعلنت فيه عن تشجيعها لـ نادي الهلال ضد أوراوا الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وأبرز الفيديو ارتداء الفتاة اليابانية لـ ” قميص الهلال ” ، مشيرة إلى أنها تُشجع الزعيم منذ العام 2014.

كما ذكرت ” الفتاة ” اليابانية أنها تعرف محمد الشلهوب وسلمان الفرج وياسر الشمراني.

فيما توقعت ” الفتاة ” تعادل الفريقين 1/1؛ ليفوز الهلال باللقب مستفيدًا من فوزه ذهابًا 1/0.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 14549 ] نشر منذ 39 دقيقة

كلن وذوفه يشجع من يبي مالها دخل باالوطنية عندنا يتباكون لاشجع ضد فريقه وهم بآنفسهم يفرحون لاخسر المنافسين خارجيا😊😂

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