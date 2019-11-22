بالفيديو.. فتاة يابانية ترتدي قميص الهلال وتشجعه بمباراة أوراوا

نواف السالم(صدى):

ظهرت فتاة يابانية في مقطع فيديو متداول أعلنت فيه عن تشجيعها لـ نادي الهلال ضد أوراوا الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وأبرز الفيديو ارتداء الفتاة اليابانية لـ ” قميص الهلال ” ، مشيرة إلى أنها تُشجع الزعيم منذ العام 2014.

كما ذكرت ” الفتاة ” اليابانية أنها تعرف محمد الشلهوب وسلمان الفرج وياسر الشمراني.

فيما توقعت ” الفتاة ” تعادل الفريقين 1/1؛ ليفوز الهلال باللقب مستفيدًا من فوزه ذهابًا 1/0.