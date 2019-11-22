بالفيديو.. فتاة يابانية ترتدي قميص الهلال وتشجعه بمباراة أوراوا
ظهرت فتاة يابانية في مقطع فيديو متداول أعلنت فيه عن تشجيعها لـ نادي الهلال ضد أوراوا الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.
وأبرز الفيديو ارتداء الفتاة اليابانية لـ ” قميص الهلال ” ، مشيرة إلى أنها تُشجع الزعيم منذ العام 2014.
كما ذكرت ” الفتاة ” اليابانية أنها تعرف محمد الشلهوب وسلمان الفرج وياسر الشمراني.
فيما توقعت ” الفتاة ” تعادل الفريقين 1/1؛ ليفوز الهلال باللقب مستفيدًا من فوزه ذهابًا 1/0.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14549 ] نشر منذ 39 دقيقة
كلن وذوفه يشجع من يبي مالها دخل باالوطنية عندنا يتباكون لاشجع ضد فريقه وهم بآنفسهم يفرحون لاخسر المنافسين خارجيا😊😂