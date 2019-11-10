بالصور..الظهور الأول للأخ الوحيد للراحل هيثم أحمد زكي

القاهرة(صدى):

وثقت مجموعة من الصور، الظهور الأول لرامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق للفنان المصري الراحل هيثم أحمد زكي، من والدته، لتلقي العزاء.

ويعتبر رامي هو الوريث الوحيد للفنان الشاب الراحل، الذي فاجأ نبأ وفاته الوسط الفني في مصر.

وكان والده عز الدين بركات، قد كشف أنه توصل لرقم الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر للتأكد من خبر وفاة هيثم.

يذكر أن هيثم أحمد زكي، قدر رحل الخميس الماضي، عن عمر يناهز 35 عاما، إثر هبوط في الدورة الدمويةنتيجة الإفراط في تناول المكملات الغذائية.

اقرأ أيضًا: