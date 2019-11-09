تسلم نقيب الممثلين لجثمان هيثم أحمد زكي بـ«توك توك» يضعه في الصدارة (فيديو)

القاهرة(صدى):

تصدر نقيب المهن التمثيلية المصري أشرف زكي المشهد بعد انتشار فيديو له يصعد في توك توك أثناء انهاؤه لإجراءات استلام جثمان هيثم أحمد زكي.

وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو بشكل كبير؛ واصفين أشرف زكي بالتواضع الشديد.

وقام أشرف زكي بترك سيارته الخاصة في شارع رئيسي ولجأ لسائق ” توك توك ” كي يستطيع الذهاب من مشرحة زينهم إلى أحد مكاتب الصحة القريبة من منطقة السيدة زينب بوسط القاهرة لإنهاء إجراءات استخراج تصريح الدفن.