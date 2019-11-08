«المكملات الغذائية».. تفاصيل جديدة حول وفاة هيثم أحمد زكي

القاهرة(صدى):

واصلت الأجهزة الأمنية المصرية التحقيق في أسباب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي الذي عُثر عليه ميتًا في شقته أمس الخميس.

وكانت الأجهزة الأمنية عثرت في شقة الفنان هيثم أحمد زكي على مكملات غذائية ورجحت التحريات أن يكون سبب الوفاة تناول الفنان لهذه المكملات، حيث كان يتناولها قبل ذهابه لأداء تدريبات رياضية بصالة للجيم لتقوية العضلات.

وكشف شهود العيان وصيدلي وحارس أمن المجمع السكني الذي يقيم فيه الفنان، أن الفنان الراحل شعر بمغص شديد قبل اختفائه، وذهب للصيدلي الذي منحه أدوية مسكنة، فيما قال آخرون إن الفنان الراحل كانت تبدو عليه علامات الإعياء والإرهاق، فيما عثر بالشقة على بقايا قيء.

وبينت التحقيقات أنه عثر على جثته ملقاة وهو بكامل ملابسه بالقرب من دورة مياه شقته، وعثر على كامل متعلقاته في الشقة، ورجحت التحقيقات أن يكون الفنان قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل 20 ساعة من العثور على جثته وهي المدة التي تبدأ من لحظة مشاهدة رجل الأمن بالمجمع السكني له وهو يصعد شقته وحتى لحظة العثور على جثته صباح اليوم التالي.

وتسبب المكملات الغذائية مضاعفات خطيرة على الكبد والكلى والقلب، وتسبب الضعف الجنسي وتؤثر على الجهاز العصبي وتؤدي للسرطان والاكتئاب وربما الانتحار.