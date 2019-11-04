«ارتداء ثياب النوم» أكثر مخالفات الذوق العام المسجلة بعد تطبيق اللائحة

عادل الحربي(صدى):

في أقل من أسبوع من تطبيق لائحة الذوق العام الجديدة، تم تسجيل العديد من المخالفات، معظمها بخصوص الملابس.

وكشف تقرير أن ارتداء الرجال ثياب النوم في الأماكن العامة، كان أكثر مخالفات الذوق العام التي جرى تسجيلها حتى الآن، إضافة إلى ارتداء الملابس ذات التقليعات، يليها إلقاء المخلفات في غیر مكانھا.

يذكر أن المخالفات التي يتم رصدها من قبل الفرق الأمنية تضمن وفقا للنظام: التصرفات الخادشة للحياء، ورفع صوت الموسيقى في الأحياء وتشغيلها وقت الأذان والإقامة، وترك مخلفات الحيوانات الأليفة، والبصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة، وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن والمعاقين، وتجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة وارتداء اللباس غير اللائق بحسب طبيعة المكان.

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